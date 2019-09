Thomas Cook: Assoturismo, a disposizione imprese danneggiate

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Il fallimento improvviso di una realtà globale come Thomas Cook non può che avere un forte impatto sul comparto turistico italiano. Sono migliaia gli operatori in Italia che hanno ricevuto un danno, e che si trovano nella difficile situazione di dover recuperare i crediti vantati presso il gruppo inglese e non ancora incassati, a volte decine di migliaia di euro per singola impresa. Assoturismo si mette a disposizione delle imprese associate per offrire loro tutta l’assistenza necessaria". A renderlo noto è il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina che quindi sta valutando ogni azione idonea per tutelare le imprese turistiche danneggiate dal fallimento del gruppo turistico Thomas Cook.