Imprese: Confimi, export pmi manifatturiere resta talone d'Achille

Roma, 24 set. (AdnKronos) - L’Italia della piccola e media industria si conferma un paese per lo più metalmeccanico, dove il 44% delle aziende registra un fatturato annuo di circa 5 milioni di euro e in cui oltre l’85% ha meno di 50 dipendenti. È quanto emerge dall’indagine congiunturale di Confimi Industria che ha chiesto ai suoi associati – oltre 40 mila industrie – di valutare l’andamento del 2019 e di fare una previsione per l’ultimo trimestre dell’anno.

Rivedendo i primi nove mesi del 2019 ancora una volta l’attenzione – per non dire l’allarme – cade sull’export: 1 azienda su 3 non vende all'estero e solo un terzo del campione esporta per più del 25% del proprio fatturato. Considerazioni da farsi ovviamente al netto delle filiere produttive: molti subfornitori non esportano, ma realizzano componenti di prodotti che vengono esportati dall’ultimo tassello della filiera.

A livello di consuntivo la prima parte del 2019 si è chiusa poi con un timido segno positivo nel fatturato e nell’occupazione. Rimangono invece stabili sia gli investimenti che la produzione, solo marginalmente in crescita.