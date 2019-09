Pd: Delrio, 'chi se ne va ha più responsabilità degli altri'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - La "separazione di Renzi è avvenuta a freddo", "non c'è stato un solo momento in cui il segretario Zingaretti abbia detto o fatto intendere che il Pd non è la casa di tutti". Lo dice il capogruppo del Pd Graziano Delrio, ospite di Skytg24, osservando che "se c'è separazione la sconfitta è di tutti" ma "chi se ne va ha più responsabilità degli altri". Per l'esponente dem, "chi se ne va non tiene presente che ha un debito verso la comunità che ci ha eletto: questa comunità chiede sempre di non dividersi".