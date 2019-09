Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'summit Malta? Ok, se serve a evitare ostaggi in mare'

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Se il summit di Malta servirà a evitare la vergognosa presa di ostaggi in mezzo al mare permettendo lo sbarco immediato dei naufraghi soccorsi nei porti sicuri più vicini, ben venga". Lo ha detto all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, commentando l'esito del vertice di Malta con i ministri degli Interni.

"Ma questa è una discontinuità solo relativa, nel momento in cui tante navi sono ancora sotto sequestro per avere effettuato dei soccorsi e, soprattutto, la ministra Lamorgese, facendo eco al premier Conte, rivendica l'accordo con la Libia - dice ancora Sciurba - discontinuità sarebbe smettere di supportare milizie che catturano profughi di guerra in mare e li riportano alla tortura, e aprire canali di ingresso regolari e sicuri che garantiscano la sicurezza di tutti".

E continua: "Discontinuità sarebbe cancellare un accordo che nelle sue conseguenze è un crimine contro l'umanità che la Storia ricorderà come tale - aggiunge - Io ho visto i bambini coi numeri sulle magliette, i segni di violenza sulle donne, quelli di tortura coi cavi elettrici sui corpi dei ragazzi. Questo avviene in Libia col supporto dell'Italia e dell'UE. Finché questo non cambia, il resto è un palliativo, per quanto importante nel contingente".