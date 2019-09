Pd: Furfaro, 'benvenuta Boldrini, insieme per sinistra aperta e rinnovata'

Argentina, in piazza centinaia di "Evite" anti-Macri

Roma, 24 set. (askanews) - Centinaia di donne e uomini, in abiti vintage di colori pastello, sono scesi in piazza a Buenos Aires, in Argentina, contro la ri-elezione del presidente Mauricio Macri alle prossime elezioni del 27 ottobre. La marcia delle "Evita" nella piazza di fronte al Congresso argentino è stata scandida da slogan come "le ragazze peroniste sanno quello che vogliono, combatteremo ...