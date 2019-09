Lega: Conte, 'fondi russi? Chiarimento urgente e necessario'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - “Se si assumono delle responsabilità istituzionali così elevate, come un ruolo nell’ambito di un governo, bisogna assicurare massima trasparenza nei confronti dei cittadini. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni si alimenta con la trasparenza e correttezza dei comportamenti. È per questo che io ho avvertito la necessità e l’urgenza, una volta sollecitato da forze che allora erano all’opposizione, di andare in Parlamento a chiarire tutte le informazioni che erano in mio possesso". Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista esclusiva a Sky TG24, parlando dell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega.

"Se altri l’hanno pensata diversamente mi è dispiaciuto, l’ho detto anche solennemente al Parlamento che secondo me non è quello l’atteggiamento che bisogna tenere. Si rischia di alimentare polemiche, poi semmai non ci sono elementi, ma a maggior ragione bisogna chiarire in ogni caso passaggi che potrebbero lasciare adito a qualche speculazione. Stiamo parlando della responsabilità di ministri del governo e di un problema che, nel dibattito internazionale,ha assunto dei contorni un po’ opachi. Ci sarebbero tutte le premesse per procedere a un chiarimento che ritengo anche io - chiarisce - urgente e necessario”.