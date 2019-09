Migranti: Battelli, 'bene accordo se rappresenta nuovo volto Ue, no a trucchi'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "L'Unione europea che abbiamo visto in azione oggi a Malta ha finalmente il volto dell'equità , della solidarietà e dell'accoglienza. Mi auguro solo che questa nuova espressione non sia dettata dal trucco delle grandi occasioni ma il risultato di un cambiamento reale e duraturo". È quanto afferma, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli del M5S.

"Leggeremo nel dettaglio il testo dell'accordo ma la redistribuzione obbligatoria di tutti i richiedenti asilo, e non solo di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, non era affatto scontata viste le resistenze del passato. Ora non resta che lavorare per trovare un ampio sostegno tra tutti i Paesi Ue che dovranno esprimersi sul provvedimento. In quell'occasione si capirà se la disponibilità al cambiamento, e alla condivisione delle responsabilità, sarà reale o solo di facciata. Se dovesse prevalere questa seconda ipotesi continuiamo a esigere sanzioni per quei Paesi che dovessero tirarsi indietro", conclude Battelli.