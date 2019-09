Umbria: riunione eletti M5S, restano malumori su 'metodo' Bianconi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nell'assemblea che si terrà stasera a Perugia, dove dovrebbe mancare Andrea Liberati, l'uomo che per i 5 Stelle ha condotto la trattativa con il Pd, si farà il punto sugli aspetti operativi -la raccolta firma a pochi giorni dalla scadenza e la campagna elettorale da portare avanti a tambur battente- ma c'è attesa soprattutto di conoscere la posizione dei candidati. "Le regionarie M5S sono partite ben prima che uscisse la proposta di un patto civico - spiega una fonte locale - le abbiamo fatte seguendo le nostre regole e le nostre procedure. Le candidature sono arrivate quando il nome di un candidato governatore non c'era ancora -fino a ieri era Stefania Proietti il nostro nome- e ad oggi non si conosce il programma: stasera in assemblea c'è chi è pronto a chiederne conto".

Sullo sfondo il nome di Bianconi, scelto da Di Maio e reso noto solo nella serata di ieri. Un'indicazione, quella del presidente dell'associazione degli albergatori umbri, che di per se non sembra creare particolari mal di pancia, nonostante sia subito partito il 'fuoco amico' interno al Movimento, con screenshot che ne testimoniano le simpatie verso alcuni esponenti del centrodestra, dall'ex ministro leghista Gian Marco Centinaio alla candidata di Fi alle europee Arianna Verucci.

"La macchina del fango come al solito si scatena - osserva Ciprini - ma la comunità di Norcia, con Bianconi, esprime un bravissimo, valido imprenditore. Erano validi tutti i nomi fatti sinora, dalla Di Maolo a Proietti, ma io non ne faccio una questione di nomi ma di metodo. E' un'operazione che non convince e che sarà duro, durissimo, spiegare agli elettori. Di Maio ha posto delle condizioni, mettendo il veto ai soliti noti espressione della partitocrazia territoriale. Attendo il Pd al varco, e dai nomi che girano penso che mi recherò ad Assisi per avere un'illuminazione, magari il Divino può ispirarmi. Intanto faccio scorte di Maalox...".