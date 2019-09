Pd: Orlando, 'Renzi estraneo? Momenti difficili per tutti in questi anni'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Ho letto che uno dei motivi che avrebbero portato alla scissione starebbe nel senso di estraneità fatto percepire dalle parole e forse dagli sguardi dei compagni di partito. Non sto qui a ripercorrere questi anni, non c’è tempo e tutti vogliamo e dobbiamo guardare avanti. Mi limito a dire che abbiamo vissuto tutti momenti difficili". Lo dice Andrea Orlando alla Direzione Pd a proposito di Matteo Renzi che ha detto di essersi sentito trattato come un estraneo nel Pd.

"Quello che osservo è che se militi e dirigi un partito di centrosinistra che ambisce a unire i riformisti e a superare le frammentazioni del secolo scorso, che mantiene un’ambizione maggioritaria e che nasce per battere il partito personale per antonomasia e poi fondi un partito personale, di centro, determinando una nuova frammentazione, ti devi chiedere se quella scelta non sia una manifestazione ex post di estraneità a quel progetto politico e se le diffidenze non avessero qualche fondamento", conclude Orlando.