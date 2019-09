Umbria: alle europee Bianconi votò candidata Fi, 'è un esempio'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Alle comunali votò un civico di centrodestra, come racconta oggi in un'intervista sulle pagine di Repubblica, ma anche alle europee Vincenzo Bianconi, il candidato governatore civico messo in campo da M5S e Pd, votò per la stessa area politica, scegliendo Arianna Verucci, imprenditrice della sua terra candidata nelle file di Fi. 'Traccia' della sua scelta elettorale resta sulla pagina Facebook del presidente di Federalberghi Umbria, in cui tuttavia è lo stesso Bianconi a premettere: "Nella mia famiglia non siamo schierati politicamente, non ci diciamo nemmeno per chi votiamo".

Segue un lungo post con un caldo endorsement per la candidata azzurra, che incarna, per Bianconi che ne racconta la storia, il coraggio di un'imprenditrice messa a dura prova dal terremoto che ha messo in ginocchio l'Umbria. "Quando mi va tutto male penso a lei, al suo coraggio ed alla sua voglia di andare avanti con dignità e con il sorriso - scrive dunque Bianconi - lei è una persona alla quale mi ispiro. Siamo noi gli artefici del nostro destino. Grazie Arianna per il tuo coraggio e per la tua determinazione, un esempio".