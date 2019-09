Energia: Camerano, 'per transizione servono interlocutori e semplificazione'

Milano, 23 set. (AdnKronos) - Per favorire la transizione energetica in Italia e in Europa "servono interlocutori che assumano decisioni importanti, ma la cosa positiva è che c'è un maggior allineamento degli stakeholder, dai cittadini alle imprese, ai governi e alle banche: ci sono le condizioni per farlo". E' il parere di Valerio Camerano, ad di A2a, durante l'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. Il manager apprezza le parole del Governo sul 'Green new deal'. "C’è volontà di riconoscere che esiste un 'momento' che può dare al Paese grandi opportunità", osserva, anche se occorrerebbero alcuni interventi.

Nel mercato elettrico, in particolare, "la riduzione delle emissioni di gas serra è stata consistente negli ultimi anni, circa il 30%, mancano altri operatori, come i trasporti, il mercato dell'edilizia" e poi "c'è il tema dei termovalorizzatori. Oggi l'80% finisce in discarica. Questa transizione verso un'economia circolare richiede decisioni infrastrutturali importanti, con decisioni che richiedono coraggio e una politica forte".

Il Governo può agire subito favorendo una maggiore "semplificazione dei passaggi autorizzativi, una maggiore coordinazione delle istituzioni e dei target chiari".