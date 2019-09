Libri: 'E tu splendi' di Giuseppe Catozzella diventa un film (2)

(AdnKronos) - Nel 2014 ha pubblicato con Feltrinelli il romanzo best seller 'Non dirmi che hai paura', vincitore del Premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega, e longlisted al International IMPAC Dublin Literary Award, uno dei premi più prestigiosi al mondo. Il romanzo è pubblicato dai più grandi editori in tutto il mondo, è stato un caso editoriale che ha venduto più di 250.000 copie solo in Italia e quasi 500.000 copie nel mondo.

Nel gennaio 2016, sempre per Feltrinelli, esce 'Il grande futuro'. Anche questo romanzo è un successo di pubblico e di critica, tradotto in molti paesi, e incontra i consensi di grandi artisti anche di ambiti non strettamente letterari. Con l’ultimo romanzo, E tu splendi, chiude la Trilogia dell’Altro: L'Altro, lo Straniero, raccontato da uno scrittore occidentale, che si espone al paradosso del racconto, attraverso tre momenti "omerici": il Viaggio, la Guerra e l'Approdo. In seguito alla pubblicazione di Non dirmi che hai paura Giuseppe Catozzella è stato nominato dalle Nazioni Unite Ambasciatore per l'Agenzia Onu per i Rifugiati (Goodwill Ambassador UNHCR), per "aver fatto conoscere in tutto il mondo la storia di una migrante, e attraverso di lei di tutti i migranti".