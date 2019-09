FI: Giacomoni, 'partiti non sono taxi, abbiamo grande squadra'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Noi di Forza Italia abbiamo fatto un lungo percorso insieme, lungo 25 anni, ma possiamo garantire agli italiani un percorso altrettanto lungo fatto di sviluppo, speranza e benessere. Qualcuno in modo dispregiativo ha definito Forza Italia un’auto d’epoca. In parte è vero, perché abbiamo fatto la storia di questo Paese. Ma le macchine d’epoca se curate bene e soprattutto se affidate ad una guida esperta possono fare ancora tantissima strada. Certo a quelle persone diciamo che Forza Italia potrà pur essere un’auto d’epoca, ma chi pensa di usarla per essere eletto e poi di rottamarla, è meglio che scenda e si cerchi un taxi, se lo trova". Così Sestino Giacomoni, coordinatore di Forza Italia, all’incontro dei coordinatori regionali che si tenuto a Viterbo.

"Qui a Viterbo, in questi tre giorni di incontri e di dibattiti 'sull’Italia e sull’Europa che vogliamo', è emerso chiaramente che siamo una grande squadra, allenata e affiatata e soprattutto con un grande presidente. Siamo l’unica forza politica coerente e credibile, coerente perché non abbiamo mai tradito i nostri principi, i nostri programmi e i nostri valori e non abbiamo mai inseguito i grillini. Siamo credibili perché abbiamo già governato questo Paese per quasi 10 anni e lo abbiamo fatto bene”, conclude.