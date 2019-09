Fi: Miccichè incontra Berlusconi, 'presto un piano Marshall per la Sicilia'

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Ho incontrato il Presidente Silvio Berlusconi e insieme abbiamo dedicato un’intera serata alla Sicilia: dai saluti ai quattro consiglieri comunali di Catania che hanno aderito a Forza Italia, alla situazione politica ed economica italiana, passando dai progetti da portare avanti per una terra, la nostra Sicilia, che il Presidente Berlusconi vive sempre più come casa sua". Così, sui social Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Fi in Sicilia e Presidente dell'Ars. "Fondamentale è tornare a parlare agli italiani con il linguaggio di Forza Italia, differenziandoci da altre derive fallimentari: in tal senso, la via del ritorno al proporzionale è tracciata - dice - Infine abbiamo studiato insieme un grande progetto di rilancio dell’Isola e, dopo esserci confrontati con il capogruppo all’ARS Tommaso Calderone e il presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona, Berlusconi ci ha assegnato un incarico importante: stilare un piano per la Sicilia, da presentargli in tempi brevi ad Arcore alla presenza di tutti coloro che vorranno contribuire a questo vero e proprio piano Marshall per Sicilia".