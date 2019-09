Infrastrutture: Turco (M5S), 'accelerare spesa per investimenti pubblici'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Il primo obiettivo è accelerare la spesa per investimenti pubblici già programmati in tema di infrastrutture. Con la struttura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), istituito presso la Presidenza del Consiglio, abbiamo pensato a un programma dei primi 90 giorni, fatto di obiettivi chiari e tempi celeri. Ci sono miliardi di euro impegnati che tuttavia le diverse amministrazioni e gli enti locali non riescono a tradurre in effettiva spesa". Lo comunica in una nota Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti.

Nelle prossime settimane quindi, rileva, "dopo aver analizzato la situazione e le criticità degli investimenti pubblici infrastrutturali per Ministeri, Regioni e per capitoli di spesa, previa intesa con i diversi soggetti interessati, cercheremo soluzioni e strumenti di supporto per superare le difficoltà accertate. È fondamentale realizzare un’adeguata attività di controllo continuo e competitivo, di natura quantitativa e qualitativa, della spesa pubblica. Ciò è indispensabile al fine di avviare una ripresa vigorosa dell'economia italiana", aggiunge il sottosegretario di palazzo Chigi.