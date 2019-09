Governo: Boccia, 'uscire da campagna elettorale, serve visione Paese'

Matera, 20 set. (Adnkronos) - "Bisogna uscire da una campagna elettorale, viste le criticità che abbiamo; serve invece una capacità di governare il paese nei prossimi anni con una visione molto chiara senza dover, per forza, intercettare un consenso che significa presentismo e tattica e non strategia". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine di un convegno con Intesa San Paolo torna a sollecitare una stabilità politica che spera, dice, non sia messa nuovamente a rischio dalla decisione dell’ex premier Matteo Renzi di lasciare il Pd e fondare un proprio partito. "Speriamo di no", risponde a chi gli chiedeva un commento perché la"stabilità è la precondizione della crescita". E senza crescita, aggiunge, "non c’è lavoro". "Se il grande obiettivo è l’aumento dell’ occupazione sopratutto dei giovani, la prossima legge bilancio deve orientarsi su questo", conclude.