Venezia: avvocati e tribunale insieme per nuovo Protocollo famiglia

Clima, la performance degli attivisti a Seul: sos in codice morse

Seul, 20 set. (askanews) - Un sos per il clima. Lanciato con un codice morse servendosi di luci a led eco-responsabili. E' la performance di una ventina di attivisti sudcorani andata in scena a Seul. E' cominciato il global strike in difesa del clima, una settimana di mobilitazione in tutto il mondo: #weekforfuture.