Catania: bimbo morto in auto, Procura indaga per omicidio colposo

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul bimbo di due anni morto in auto dopo essere stato dimenticato dal padre andato a lavorare. Il pm titolare dell'inchiesta è Andrea Norzi. Secondo una prima ricostruzione il padre del piccolo, un ingegnere quarantenne e impiegato amministrativo all'università catanese, questa mattina invece di lasciare il piccolo all'asilo lo ha dimenticato in auto. La scoperta, terribile, solo alle 13 quando la moglie lo ha chiamato per sapere se fosse andato a prendere il piccolo perché non era al nido. L'uomo ha raggiunto di corsa l'auto ma per il piccolo non c'è stato niente da fare.