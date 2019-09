Internet: Consob ordina oscuramento 22 siti che offrono abusivamente servizi finanziari

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Consob ha ordinato l’oscuramento di 22 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità, si legge in una nota, si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal 'decreto crescita', in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti WebNet Ltd e 4COM Network Srl (www.2dots.com); One Thousand One Ltd (www.dax1001.com); Herdos (https://herdos.com); Lancelot Equity Ltd (https://gocapitalfx.com e https://gocapital123.com); TQR Trade” (https://it.tqrtrade.com); Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com); CMP24 Ltd (www.cmp24.com) ; Capital Tech Limited (www.pbncapital.com); PayPeq Holdings OÜ (www.investus.fm); Madar Partners Ltd ( www.axeinvest.com); Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com); Codexfx Ltd (www.codexfx.com) ; A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com); Apsilon Ltd (www.grandfxpro.com); Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.com e www.dubaifxm24.com); Light Media Ltd (https://it.wincapitalpro.com); Global Es Ltd e Sonartech OÜ (www.capitalfmi.com); Brokerz Ltd e All Media Eood (www.brokerz.com); London Capital Ltd (www.londoncapitaltrade.com); Pmt247 Ltd (www.pmt247.com).

I provvedimenti sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.