Bucci: "Vogliamo competere perché Salone Nautico sia primo a mondo"

Genova, 19 set. (AdnKronos) - "Genova è la città della nautica, siamo al centro dell'Italia, al centro dell'Europa e al centro del business della nautica che sta andando molto bene. Stiamo lavorando assieme con Ucina per programmare i prossimi Saloni che si terranno qui a Genova". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci oggi durante la cerimonia inaugurare del 59esimo Salone Nautico nel capoluogo ligure.

"I Saloni - ha aggiunto - si fanno dove si possono vedere le barche in mare, non a terra. Noi ci candidiamo veramente ad essere la città della nautica e vogliamo che il nostro Salone diventi il primo in Europa e vogliamo competere perché diventi anche il primo al mondo. Negli ultimi mesi abbiamo trasformato una tragedia in una grande opportunità, con determinazione e coraggio".