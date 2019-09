Rifiuti: Legambiente Sicilia, 'commissione Antimafia Ars faccia chiarezza'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Apprezziamo che la Commissione regionale Antimafia abbia avviato un ciclo di lavoro finalizzato ad indagare sulla gestione dei rifiuti in Sicilia, accogliendo la nostra richiesta dello scorso 6 giugno". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. "In quella data - aggiunge - ho consegnato al presidente Fava una copia del dossier 'Impianti rifiuti in Sicilia, dall’emergenza all’autosufficienza. Per la rivoluzione circolare' e gli ho chiesto che la Commissione si occupasse della gestione dei rifiuti in Sicilia per fare chiarezza sulla situazione e contribuire ad uscire da una situazione, degenerata, di scontri che decisamente non fanno bene a nessuno".