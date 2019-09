Trapani: a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest, al via la 22^ edizione (2)

(AdnKronos) - Quest’anno ci saranno anche due dirette tv in canali nazionali italiani e arriveranno due troupe francesi e due produzioni canadesi interessate a riprendere le fasi più salienti del campionato del mondo di cous cous. Il Cous Cous Fest diventerà anche un format tv diretto da Riccardo Cannella, screenwriter, film director e producer siciliano, vincitore di 7 premi internazionali per la miglior regia. Cannella sarà a San Vito Lo Capo con il suo staff per riprendere le fasi più salienti dell’evento internazionale.

Ad aprire il festival, domani alle 10.30, sarà l’evento 'Food4Excellence', organizzato da UniCredit. Alle 18 invece prenderà il via il Campionato italiano Bia CousCous che vede in gara cinque chef provenienti da tutta Italia che gareggeranno per entrare a far parte della squadra azzurra che parteciperà al Campionato del mondo di cous cous. A sfidarsi saranno lo chef trevigiano Marco Parenzan, le pasticcere Laura Bonoli da Bologna e Carlotta Ricciardelli da Roma, il messinese Salvatore Denaro e Massimiliano Poli, milanese che lavora a Parigi.