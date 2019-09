Mafia: Cinisi, trovata soluzione per casolare Impastato (2)

(AdnKronos) - Due finanziamenti che rischiavano di escludersi a vicenda e per i quali oggi è arrivata la soluzione. I centomila euro, già stanziati dalla giunta regionale, serviranno per acquisire l’immobile, dichiarato cinque anni fa di interesse culturale. La stima del valore è stata effettuata dal Dipartimento delle Infrastrutture, mentre al Dipartimento dei Beni culturali è stata affidata la procedura espropriativa del bene di proprietà privata. Gli altri cinquecentomila euro verranno assegnati dalla Regione all’ex Provincia di Palermo per poter procedere al restauro.

"L’obiettivo era quello di non disperdere i finanziamenti e ci siamo riusciti - ha sottolineato il governatore Nello Musumeci - Una volta acquisito il casolare, lo cederemo in comodato alla Città metropolitana che potrà procedere al restauro per trasformarlo in un 'luogo della memoria'. L’immobile diventerà così un bene pubblico, accessibile alla fruizione di tutti". "Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di un accordo che permette di non perdere, ma anzi valorizzare i fondi disponibili - ha aggiunto il sindaco della Città metropolitana Leoluca Orlando - Si lavori adesso con la Regione e con i familiari e amici di Peppino perché il memoriale veda quanto prima la luce".