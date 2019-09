Milano: sequestrati 18 involucri di cocaina, arrestato uomo di 72 anni

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Vimodrone, in provincia di Milano, per spaccio. A casa sono stati trovati 18 involucri di cocaina. L'arresto si aggiunge ai 9 avvenuti a Milano nelle ultime 24 ore sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, è stato arrestato in via Val di Nievole, un uomo di 32 anni a cui sono stati sequestrati 220 grammi di marijuana e 116 grammi di hashish e un giovane di 34 anni in via Millelire per detenzione e spaccio di cocaina.