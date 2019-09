Pavia: marijuana in casa e nello zaino, arrestato

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Lungavilla, in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Bressana Bottarone, sempre in provincia di Pavia, hanno trovato il ragazzo in compagnia del fratello di 20 anni con addosso 50 grammi di marijuana con un bilancino di precisione e durante la perquisizione dello zainetto, ne hanno trovati altri 0,71 grammi. I militari hanno poi perquisito la casa dei due fratelli dove hanno trovato altri 80 grammi di marijuana, nascosta dentro un involucro in un cassetto della scrivania dell'arrestato e altri 1,02 grammi nascosti nel cassetto della scrivania del fratello di 20 anni che è stato segnalato alla Prefettura di Pavia come assuntore di stupefacenti. Il ragazzo di 17 anni è stato portato nel carcere minorile "Beccaria" di Milano.