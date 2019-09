Palermo: scooter su autobus linea, la foto diventa virale, Amat annuncia 'pugno duro'

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo 'fuori servizio', come si legge sulla segnaletica illuminata. E' accaduto ieri sera poco prima delle 21. L'Amat, l'azienda dei trasporti, annuncia il "pugno duro" contro il conducente. "Abbiamo avviato una indagine interna - spiega l'aziernda all'Adnkronos - per risalire al nome dell'autista dalla foto pubblicata dal sito 'Mobilita'. Non si capisce chi è l'autista ma stiamo facendo delle ricerche. E' certo però che chi ha compiuto questo ha creato un danno all'immagine dell'azienda".