Italia-Germania: Mattarella, ‘Ue base per pace e progresso, ma cantiere aperto’

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Abbiamo parlato dell'Unione e del suo futuro, ribadendo il carattere storicamente importante dell'integrazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

"I benefici e i vantaggi che l'integrazione europea ha comportato e comporta per i nostri concittadini -ha sottolineato il Capo dello Stato- sono ormai nella vita quotidiana e quindi talvolta vengono ritenuti come acquisti e neppure percepiti consapevolmente, ma sono quelli che in questi decenni hanno costituito la base per la pace, il progresso e il benessere dei nostri Paesi".

"Ciò nonostante -ha concluso Mattarella- siamo consapevoli che l'Unione è un cantiere non compiuto, che deve integrare alcune parti della sua architettura. Noi siamo convinti che sia necessario particolarmente integrare l'architettura della unione economica e monetaria".