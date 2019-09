Sicilia: Sicindustria, 'basta guardare indietro, si lavori per sviluppo isola' (3)

(AdnKronos) - Un passo da compiere, secondo Sicindustria, sarebbe la "riforma di tutte le aziende pubbliche, quelle municipalizzate e quelle partecipate. Non significa che sia tutto da buttare ma una riforma vera è indispensabile". E poi i fondi comunitari "che non si può pensare servano per finanziare il corrente" e la tanto anelata riforma del sistema dei rifiuti. "Non si può coprire l'inefficienza di un sistema organizzativo dicendo che i privati hanno torto - evidenzia Albanese - Il sistema non funziona, i cittadini vanno educati ed è indispensabile superare quegli steccati ideologici che puntano solo sulla differenziata e dicono no ai termovalorizzatori. Dobbiamo copiare da quei modelli che funzionano".

"Differenziare - prosegue il vice presidente degli industriali siciliani - funziona dove c'è un'economia circolare e la Sicilia non lo è. Se io differenzio e poi il trasporto del rifiuto mi costa il triplo del suo valore non ne vale più la pena".