Calcio: M5S Milano, 'su San Siro Milan e Inter dimostrano scarsa trasparenza'

Milano, 18 set. (AdnKronos) - "Dall’incontro a Palazzo Marino emerge solo che Milan e Inter insistono con la demolizione del Meazza e la costruzione di un nuovo Stadio. Nessun dettaglio in più, dimostrando scarsissima trasparenza". Lo afferma Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare sport, dopo l’incontro a Palazzo Marino con Milan e Inter. "Mi aspetto che i club in commissione siano decisamente più trasparenti di oggi e che il sindaco Sala si batta per preservare un gioiello come San Siro, la Scala del Calcio e tesoro dei milanesi".