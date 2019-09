Palermo: clochard trovato morto sotto i portici di una scuola**

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Un clochard è morto nelle strade di Palermo. La tragedia della solitudine si è consumata questa sera in corso Vittorio Emanuele. Un senzatetto di 87 anni di origini pakistane, affetto da diverse patologie legata all'età avanzata, è stato trovato senza vita sotto i portici dell'Istituto nautico 'Gioeni-Trabia'. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, l'anziano sarebbe morto per cause naturali e la salma affidata al Comune. Sul posto anche la Polizia. Presenti anche il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore alle Culture Adam Darawsha.