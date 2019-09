Latte: Bellanova, 'a breve incontro con filiera per azioni strategiche'

Milano, 18 set. - (AdnKronos) - Per il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, un migliore rapporto allevatori-trasformatori, la trasparenza sui prezzi dei beni agricoli, la difesa del valore di questi beni, il calo dei consumi e le fake news nel settore del latte sono punti fondamentali per incrementare il valore del settore del latte. Lo ha scritto, non potendo essere presente, nell'intervento letto dal Giornalista Fabrizio Ratiglia, durante l'incontro 'Una filiera più efficiente per imporsi sui mercati' che si è svolto a Milano. "Il settore lattiero-caseario nazionale rappresenta uno degli assi fondamentali del made in Italy agroalimentare. Basta guardare ai numeri per rendersi conto della centralità: la filiera del latte vale 15 miliardi di euro con quasi 3 miliardi di euro di esportazioni. Ma oltre ai numeri ci sono l’impegno, la passione, la storia di imprese di allevamento, trasformazione, distribuzione che ogni giorno aiutano l’Italia a crescere".