Manovra: Conte, 'riforme per crescita, sostanzioso taglio tasse'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Quando si ragiona di crescita economica è fondamentale ascoltare le istanze di chi rappresenta il mondo del lavoro. Perciò, questa mattina ho accolto la richiesta di un incontro da parte delle principali sigle sindacali, per discutere di misure indispensabili per lo sviluppo dell’economia italiana in vista dell’imminente manovra economica. L’orizzonte della manovra non sarà, tuttavia, il singolo anno perché avrà ad oggetto un ampio progetto riformatore che si svilupperà nel triennio e che ci vedrà impegnati anche in sede europea per imprimere una svolta nella programmazione economica e sociale dell’Unione". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con le sigle sindacali.

"La crescente fiducia dei mercati finanziari nel nostro Paese - prosegue il presidente del Consiglio - ci offre l’opportunità di avviare sin dal prossimo anno alcune riforme essenziali per la crescita. È prioritario attuare un sostanzioso taglio delle tasse a partire dalla riduzione del cuneo fiscale, da accompagnare con una seria lotta all’evasione. Tutti devono pagare le tasse affinché tutti ne paghino meno".