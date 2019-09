Milano: calci e botte a 118 e poliziotti, arrestato

Milano, 18 set. (AdnKronos) - Un uomo, in forte stato di agitazioni per un mix di farmaci e alcool, è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato prima contro i soccorritori e poi contro i poliziotti intervenuti in una abitazione di via Pisacane. I familiari dell'uomo, allarmati dal suo stato di forte agitazione, hanno chiamato il 118. I soccorritori sono stati colpiti e a uno di loro è stata data una testata e una gomitata. Scesi in strada, il personale del 118 si è visto lanciare un posacenere che ha poi colpito l'autoambulanza. I poliziotti sono stati poi colpiti con calci e a colpi di sedia oltre che essere minacciati di morte. L'uomo è stato arrestato mentre ai poliziotti e a un soccorritore sono stati dati sette giorni di prognosi.