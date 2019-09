Sanità: sblocco assunzioni all'Asp Trapani, 239 posti a concorso

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Oltre 200 nuove assunzioni all'Asp di Trapani. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239 posti a tempo indeterminato. Si tratta di 148 posti di dirigente medico-veterinario e di dirigenza sanitaria non medica e 91 posti di personale di comparto.

"L’assunzione di oltre 200 professionalità costituisce per l’Asp di Trapani una grossa boccata d’ossigeno – ha detto Damiani – Abbiamo riattivato i concorsi dopo un blocco di oltre vent’anni e questo vuol dire immediatamente aumentare la capacità di erogare i vari livelli di assistenza e fronteggiare la cronica carenza di operatori del settore sanitario, oltre ai 23 posti di direttore di Unità operativa complessa già banditi". Gli avvisi saranno pubblicati in forma integrale sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale Concorsi del 27 settembre 2019, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell’Asp di Trapani.