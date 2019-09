Lavoro: Lombardi (M5S), 'tema è sviluppato in fase 2 Rdc con centri impiego'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Il tema del #lavoro è sviluppato nella fase 2 del #Redditodicittadinanza con i centri per l'impiego, per rimettere in piedi il mercato del lavoro.È il #metodo ci distingue dagli altri:obiettivo è portare i cittadini a reinnamorarsi della #politica". Così a 'L'aria che tira' su La7 è il portavoce M5S presso il Consiglio Regionale del Lazio, Roberta Lombardi.

"La nostra identità è nel metodo con cui facciamo le cose. Sulle crisi aziendali, come quella di Whirlpool la norma contro delocalizzazioni la abbiamo fatta noi. Una realtà complessa non ci esime dall'impegnarci per cambiarla", sottolinea Lombardi.