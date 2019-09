Sicilia: ragioniere Regione, 'in cassa nessun euro per nuove spese'

Palermo, 18 set. (Adnkronos) - "La Regione ha un bilancio di spesa corrente e di quasi 15 miliardi. Non ha soldi per fare nuove leggi di spesa ma abbiamo in cassa i soldi per pagare tutto quello che abbiamo previsto". Così il ragioniere generale della Regione siciliana Giovanni Bologna, durante la conferenza stampa convocata a Palazzo d'Orleans dal presidente Nello Musumeci, ha risposto alle domande dei giornalisti sullo stato delle casse della Regione.