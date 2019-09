Energia, l’offerta domestica è 100% rinnovabile e su misura

Roma, 18 set. - (AdnKronos) - L’energia 100% rinnovabile arriva a casa con un’offerta tagliata su misura. E’ questo l’obiettivo di Iberdrola, fra i primi produttori di energia rinnovabile in Europa e tra le più grandi utility a livello globale per la produzione e fornitura di energia elettrica, che scende in campo in maniera attiva per educare i consumatori ad un uso razionale della risorsa energetica. Con la nuova offerta commerciale, che propone 3 diversi piani, il gruppo diventa anche consulente dei propri clienti, analizzandone i consumi e, nel caso, consigliando la tariffa adatta, dando quindi la possibilità di cambiare piano nel corso della fornitura.

“Risparmiare facendo bene all’ambiente è possibile. Per questo è importante educare e informare i cittadini ad un utilizzo più efficiente dell’energia” afferma all’Adnkronos, Lorenzo Costantini, country manager di Iberdrola in Italia. Nel resto del mondo Iberdrola ha una “comunicazione diretta con i consumatori e adesso lo vogliamo fare anche nel mercato italiano attraverso un’azione proattiva del gruppo nel guidare il consumatore verso il piano di consumo più adatto ai suoi stili e necessità di vita”.

Il gruppo negli anni si è distinto per un forte impegno nella sostenibilità: dalle campagne di comunicazione con eventi di forte impatto al lancio della Startup Challenge per scoprire e sostenere idee innovative contro il cambiamento climatico. I risultati ottenuti dal settore delle rinnovabili in Italia, secondo Costantini, “dimostrano che uno sviluppo sostenibile e corretto verso il territorio è possibile”. Per questo l’obiettivo 100% rinnovabile non è un ideale utopistico ma “è da perseguire con forza per noi e le future generazioni”.

Il Gruppo Iberdrola, ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un utile netto di oltre 3 miliardi di euro, in rialzo del 7,5% sull’anno precedente. In Italia il Gruppo è attivo nel mercato retail dal 2017 e dal novembre dello stesso anno è presente anche nel mercato domestico su tutta la penisola in modo capillare.