Atlantia: azienda, accordo su incentivo a esodo 13 mln

Roma, 17 set. (AdnKronos) - Il Cda di Atlantia, dopo aver compiuto le opportune verifiche e le necessarie valutazioni, previo parere favorevole del Comitato risorse umane e remunerazione, del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate e del collegio Sindacale, "ha deliberato di convenire ad un accordo di risoluzione consensuale dei predetti rapporti con Castellucci. L’accordo prevede la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all’esodo pari alla somma complessiva lorda di 13.095.675 euro, oltre alle competenze di fine rapporto, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (che cesserà con effetto dal 24 settembre 2019), connesso al rapporto di amministrazione (che cesserà con effetto immediato)". Lo rende noto Atlantia in un comunicato.

Il suddetto importo, si legge nella nota, "è calcolato sulla base del contratto in essere in riferimento ai compensi dovuti a Castellucci in caso di recesso, come riportato nella relazione sulla remunerazione, considerati inoltre i sistemi di incentivazione monetari di cui questi è beneficiario".

Il pagamento di tale importo, rileva Atlantia, "avverrà, subordinatamente all’espletamento di specifici adempimenti connessi al procedimento di conciliazione, in 4 rate di cui la prima contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, la seconda il 2 gennaio 2020, la terza il 2 gennaio 2021 e la quarta il 2 gennaio 2022". La società si riserva il diritto "di non procedere, in tutto o in parte, al pagamento delle rate non corrisposte, nonché il diritto di richiedere la restituzione in tutto o in parte delle rate corrisposte, qualora successivamente alla sottoscrizione dell’accordo dovessero emergere condotte dolose comprovate e accertate, attualmente non note, poste in essere a danno della società o del gruppo".