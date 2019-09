Alitalia: compagnia, sicurezza aerei non in discussione, da alcune sigle falsità**

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni di alcune sigle sindacali in merito alla manutenzione Alitalia sono false ed estremamente gravi. La compagnia ribadisce con fermezza che la sicurezza dei propri aerei non è mai stata messa in discussione e gli investimenti sulla manutenzione sono sempre stati una priorità imprescindibile". Così in una nota Alitalia sottolineando che durante il periodo dell’amministrazione straordinaria "gli investimenti per manutenzione e componenti sono cresciuti costantemente e anche quest’anno, come negli anni precedenti, Alitalia registra una affidabilità tecnica superiore alla media mondiale, secondo i dati forniti dai costruttori di aerei". Alitalia ha dato mandato ai propri legali "di intraprendere ogni iniziativa a tutela dei propri diritti e della propria immagine, nei confronti di chi ha mosso tali accuse totalmente infondate e irresponsabili".