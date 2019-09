Autonomia: Zaia, 'a Boccia dimostreremo che abbiamo carte in regola'

Venezia, 17 set. (AdnKronos) - "Al ministro Boccia dimostrerò che abbiamo le carte a posto e che e' tutto in linea con la legge, in base alla quale in questo Paese abbiamo dato inizio al dibattito che si chiuderà con l'autonomia". Lo ha assicurato il governatore del Veneto Luca Zaia in vista dell'incontro in programma lunedi' prossimo a Venezia con il neoministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.