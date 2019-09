Pavia: esplosione in raffineria Eni, nessun ferito (2)

(AdnKronos) - "La situazione è totalmente sotto controllo", ha chiarito poi Eni in una nota, confermando che quella di stamattina è stata una "esplosione limitata solo a una parte di una linea dell’impianto di gassificazione della raffineria a Sannazzaro de’ Burgondi".

L’evento "non ha avuto alcuna conseguenza per le persone impiegate negli impianti e ha generato una certa fumosità che si è esaurita nell’arco di dieci minuti. Non si è verificato alcun incendio". L'allarme è cessato dopo un'ora e "sono in corso le valutazioni per quantificare i danni", mentre la raffineria procede "in esercizio regolare".