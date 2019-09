Umbria: Salvini, 'Pd-M5S mancanza dignità e coerenza, ma popolo non stupido'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Stanno cercando un inciucio in Umbria, in Calabria, in Emilia Romagna, terrorizzati. Ma come vivete male, che brutta vita. Amiche e amici dell'Umbria gli italiani aspettano un vostro segnale di libertà. Vogliono mettersi insieme Pd, sinistra, Cinquestelle, tutti i riciclati del mondo". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"La follia -ha aggiunto- è che stanno cercando l'accordo Zingaretti e Di Maio in una regione che va al voto prima perché hanno arrestato per concorsi truccati in sanità, questa è l'accusa: lo facevano quelli del Pd e lo hanno denunciato quelli dei Cinquestelle. E adesso vogliono andare insieme: che schifo, che porcheria, che mancanza di onore, di dignità di coerenza, ma il popolo non è stupido, gli umbri non sono stupidi, non hanno l'anello al naso".