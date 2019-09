Pd: Nardi, 'resto, certa che ci ritroveremo con chi se ne va'

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Resto. Resto nel Pd perché penso sia ancora un luogo in cui poter esprimere innovazione per cambiare il Paese. In queste ore ho salutato amici e fratelli e gli ho augurato un buon cammino. Sono certa che ci ritroveremo sui grandi progetti per l’Italia". Lo scrive su Fb la deputata dem, Martina Nardi, tra i parlamentari che hanno finanziato i comitati Ritorno al Futuro di Matteo Renzi.