Scuola: Cdp, da 2010 a 2018 mobilitati circa 3 mld per edilizia (2)

(AdnKronos) - Tra il 2010 e il 2018 Cdp ha concesso agli enti locali mutui per oltre 2,4 miliardi di euro, risorse destinate al finanziamento di opere di edilizia scolastica, e così distribuite su tutto il territorio nazionale: 44% al nord, 23% al centro e 33% al sud.

Tali finanziamenti sono stati erogati grazie alle risorse raccolte attraverso Buoni e Libretti postali, emessi da Cdp, e grazie anche al contributo della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), che ha messo a disposizione di Cdp una provvista di oltre 1,1 miliardi di euro nel triennio 2015-2017. La collaborazione fra le due istituzioni è stata rinnovata lo scorso 29 luglio ed estesa anche alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) con la firma di due nuovi contratti di provvista, il primo con Bei per 1,25 miliardi di euro e il secondo con Ceb per 300 milioni di euro, per attuare il Piano di edilizia scolastica 2018-2020 del Miur.

Per sostenere il settore, a marzo 2019, Cdp ha arricchito la propria raccolta emettendo un social bond del valore di 750 milioni di euro collocato presso investitori istituzionali e volto al finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana, con focus particolare sulla sicurezza.