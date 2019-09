Prysmian: entra per la prima volta in indice Djsi World (2)

(AdnKronos) - "Ci congratuliamo con Prysmian Group per essere stata inclusa nel Djsi World. Il Sam Corporate Sustainability Assessment ha di nuovo alzato i livelli per identificare quelle aziende che meglio si posizionano nell’affrontare le sfide e le opportunità future di sostenibilità. Quest'anno - che segna il 20 ° anniversario del Djsi - il record di interessi corporativi nel Sam Csa riflette la rilevanza del Djsi per la misurazione e l'avanzamento delle pratiche Esg", rileva Manjit Jus, Head of Esg Ratings, RobecoSam.

Il percorso verso la sostenibilità del gruppo Prysmian è iniziato alcuni anni fa e si fonda su una chiara e completa lista di obiettivi a medio termine che coprono tutti i principali temi Esg, definiti nell'ambito dei target di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Prysmian sta compiendo sforzi per migliorare le proprie performance ambientali lungo l'intera supply chain, sostenendo l'innovazione sostenibile dei prodotti, garantendo il rispetto dei diritti umani e attraverso la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso un ampio programma di diversity & inclusion.