Migranti: torture ai profughi, i 3 fermati riconosciuti dalle vittime

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - I tre migranti fermati per sequestro di persona e tortura sono stati riconosciuti dalle stesse vittime. Erano a bordo della nave "Alex & Co" - di Mediterranea Saving Humans, e sbarcati a Lampedusa tra il 5 e il 7 luglio scorsi. In cinque hanno riconosciuto Condè, in 3 hanno riconosciuto Mohammed Ahmed e altrettanti Mahomud Ashuia. Secondo i magistrati Condè si occupava di tenere in prigione i migranti, di torturarli. Poi si occupava dei riscatti richiesti ai familiari dei detenuti ai fini della loro liberazione. Hameda aveva il ruolo di carceriere, torturatore e Ashuia era il carceriere e guardiano della prigione di Zawyia. Era lui che picchiava brutalmente le vittime, secondo quanto raccontato dai testimoni.