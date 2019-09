Rifiuti: sindaco Palermo, 'troppe anomalie a favore dei privati'

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Ci sono troppe anomalie nel comportamento di alcuni uffici e agenzie e che si traducono sistematicamente in un rafforzamento della posizione monopolistica dei privati e in ostacoli all'operato della Rap, unica azienda pubblica in Sicilia a possedere una discarica ed un Tmb certificati e in linea con tutti i dettati di legge. Giovedì prossimo subito dopo l'audizione già fissata in Commissione antimafia regionale, chiederò all'onorevole Stefano Vignaroli e al senatore Nicola Morra di essere ascoltato dalle Commissioni bicamerali da loro presiedute". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che considera "anomalie" il comportamento dell'Arpa che a Catania ha rilasciato pareri diversi da quelli rilasciati a Palermo sulla qualità dei rifiuti in uscita dal Tmb della Rap e dopo che la stessa Agenzia ha espresso pareri diversi per l'utilizzo dei rifiuti trattati per la copertura della V e della VI vasca esaurite di Bellolampo.