Regionali: Casaleggio, 'Crediamo nella forza delle idee'/Rpt

Roma, 14 set. (AdnKronos) - Regionali e alleanza con il Pd? "Non voglio dare giudizi politici ma spero che, non solo il Pd, per i programmi nelle varie Regioni accolgano proposte come il reddito energetico o il reddito di cittadinanza e tante altre del M5S. Anche dall’opposizione possono arrivare buone proposte. Crediamo nella forza delle idee". Così Davide Casaleggio parlando a margine della scuola Open di Rousseau.