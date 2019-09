Francia: Governo sblocca 43 mln per piste ciclabili

Parigi, 14 set. (AdnKronos) - Lo Stato francese sblocca 43,7 milioni di euro di sovvenzioni per costruire e prolungare delle piste ciclabili. Ad annunciarlo è il ministero della Transizione ecologica guidato da Elisabeth Borne. Nel dettaglio saranno finanziati 152 progetti (che coprono 111 territori) che sono stati selezionati in seguito ad una gara lanciata a fine 2018. "Per la prima volta lo Stato si impegna finanziariamente al fianco degli enti locali nelle infrastrutture per la mobilità. Testimonia dell'importanza che diamo allo sviluppo di questo pilastro della mobilità", commenta Borne. "La partecipazione a questa gara testimonia che la bicicletta sta entrando pienamente nelle mentalità e nelle politiche pubbliche", aggiunge il ministro.