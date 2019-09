Migranti: Lampedusa, Ocean Viking non entra in porto ma naufraghi verranno trasbordati

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking non attraccherà nel porto di Lampedusa per fare sbarcare gli 82 migranti a bordo della ong. Come si apprende l'imbarcazione verrà raggiunta in rada da alcune motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che faranno il trasbordo. Una decisione presa per evitare di creare eventuali problemi di operatività al porto di Lampedusa.